中國財經

中國經濟數據創紀錄最差表現，A股半日低收。

上證指數高開9點後，隨即由升轉跌，半日收報2871點，跌15點或0.55%，最多跌26點或0.92%，低見2860點；最多升10點或0.37%，高見2898點，成交2061.55億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10639點，挫192點或1.77%，低見10623點，挫207點或1.91%；高見10867點，升36點或0.34%，成交3325.38億元。

滬深300指數收報3839點，跌56點或1.44%；創業板指數收報1987點，挫43點或2.14%。

各板塊個別發展，金融股跌逾1%；水泥、有色金屬、化工股偏軟；石油、煤炭、房地產、鋼鐵、電力股則靠穩。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國首兩個月工業增加值按年跌13.5%，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5%及24.5%，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。

人民銀行今日實施定向降準，釋放長期資金5500億元。人民銀行今日亦開展1000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率未做調整，持穩在3.15厘。據此計算，人行公開市場單日全口徑淨投放1000億元。

美國聯儲局周日突然公布，因應新冠肺炎疫情，決定把聯邦基金利率，由現時的1至1.25%，即時降至0至0.25%水平，並且推出總值7000億美元(5.46萬億港元)的量化寬鬆措施。