熱門：

今日 11:43 中國財經

滬指半日跌0.5% 深成指挫1.8%

放大圖片

中國經濟數據創紀錄最差表現，A股半日低收。

上證指數高開9點後，隨即由升轉跌，半日收報2871點，跌15點或0.55%，最多跌26點或0.92%，低見2860點；最多升10點或0.37%，高見2898點，成交2061.55億元(人民幣‧下同)。

深成指收報10639點，挫192點或1.77%，低見10623點，挫207點或1.91%；高見10867點，升36點或0.34%，成交3325.38億元。

滬深300指數收報3839點，跌56點或1.44%；創業板指數收報1987點，挫43點或2.14%。

各板塊個別發展，金融股跌逾1%；水泥、有色金屬、化工股偏軟；石油、煤炭、房地產、鋼鐵、電力股則靠穩。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國首兩個月工業增加值按年跌13.5%，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5%及24.5%，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。

人民銀行今日實施定向降準，釋放長期資金5500億元。人民銀行今日亦開展1000億元中期借貸便利(MLF)操作，期限一年，利率未做調整，持穩在3.15厘。據此計算，人行公開市場單日全口徑淨投放1000億元。

美國聯儲局周日突然公布，因應新冠肺炎疫情，決定把聯邦基金利率，由現時的1至1.25%，即時降至0至0.25%水平，並且推出總值7000億美元(5.46萬億港元)的量化寬鬆措施。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads