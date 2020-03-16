中國財經

國家統計局表示，3月經濟會比首兩個月有明顯起色，隨着疫情影響減弱，中國第二季經濟會比第一季明顯回升，下半年經濟會走得更加穩健。

國統局新聞發言人毛盛勇在國新辦發布會上表示，3月份經濟總量通常在第一季經濟中佔比40%，首兩個月佔比60%；受總量影響今年就業形勢嚴峻，下半年就業形勢會有所好轉。隨着經濟回暖，失業率將下滑，中國努力穩經濟以確保就業，但全球經濟、貿易可能放緩給中國增加風險。

毛盛勇又稱，中國消費價格漲幅擴大的可能性較小，居民消費價格指數(CPI)漲幅回落是大概率事件，而貨幣政策有針對性，不會推動價格上漲；豬肉價格開始下跌。

他表示，現在面臨一些疫情衝擊的影響，下一步要加大宏觀政策調節力度；努力完成今年各項目標任務，特別是要堅決打贏脫貧攻堅戰；要把不合理的貿易壁壘、規則、手段給破除掉，取消掉。全年發展目標的設定要看今年兩會的政府工作報告。

他稱，中國還有很大投資空間，比如製造業；將增加有效投資，刺激消費；將加強宏觀政策對衝力度，把疫情造成的損失降到最低。

中國首兩個月工業增加值按年跌13.5%，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5%及24.5%，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。