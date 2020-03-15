復星醫藥(02196)宣布，獲德國生物技術商BioNTech許可，於其mRNA技術平台研發針對新冠肺炎疫苗產品，復星醫藥將向BioNTech支付最多8500萬美元許可費，並在約定的銷售提成期間內，按該產品年度毛利的35%支付銷售分成。
同時復星醫藥計劃以每股31.63美元，認購BioNTech發行158.1萬股普通股，涉及金額約5000萬美元。
BioNTech被市場認為是歐洲最大生物科技獨角獸，去年10月10日於美國上市，主要為癌症患者開發免疫治療，為全球三大mRNA療法龍頭之一。
復星醫藥(02196)宣布，獲德國生物技術商BioNTech許可，於其mRNA技術平台研發針對新冠肺炎疫苗產品，復星醫藥將向BioNTech支付最多8500萬美元許可費，並在約定的銷售提成期間內，按該產品年度毛利的35%支付銷售分成。
同時復星醫藥計劃以每股31.63美元，認購BioNTech發行158.1萬股普通股，涉及金額約5000萬美元。
BioNTech被市場認為是歐洲最大生物科技獨角獸，去年10月10日於美國上市，主要為癌症患者開發免疫治療，為全球三大mRNA療法龍頭之一。
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