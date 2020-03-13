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特朗普宣布國家入市 買油補充戰略儲備

美國總統特朗普指示能源部入市，從市場購買原油補充戰略儲備，最多可吸納9200萬桶；消息曝光後油價即抽升5%。紐約期油收市漲0.7%，全周瀉23%；布蘭特期收升1.9%，全周跌25%。

向肺疫宣戰 特朗普頒全國緊急令



特朗普宣布全國進入緊急狀態，以對抗新冠肺炎疫情，緊急令將釋放500億美元聯邦資金，協助受疫情影響公民。

世衞:歐洲成為疫情大流行「震央」



世衞總幹事譚德塞稱，歐洲已成為新冠肺炎疫情大流行「震央」，中國疫情見頂回落。

道指收市飆近2000點 金融海嘯後最大單日升幅



美股周五表現波動。受亞歐美多國推救市及抗疫措施提振，道指高開773點後最多漲逾1300點，中段曾蒸發大部分升幅，只漲84點。收市前半小時，美國宣布全國緊急狀態令以抗疫，道指急速抽高逾1400點，最終以緊貼全日最高位收市，升1985點或9.36%，標指上揚9.29%，納指彈高9.35%，三大指數齊創2008年金融海嘯以來最佳單日表現。英特爾飆逾19%，蘋果漲約12%，美國運通、摩通和高盛分別升逾19%、18%和17%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國疾控中心：新增414人確診新冠肺炎，累積1678人；死亡增5人，累積41人。其中紐約確診累積至421人。

￭ 美國3月密歇根大學消費者信心指數初值降至95.9，略勝預期。2月終值101。

￭ 美國財長努欽：市場拋售屬短暫，是投資者趁低吸納機會。

￭ 美市尾段日圓兌美元滙價跌逾3%。美元兌歐羅升0.67%。美滙指數漲1.11%，報98.55。

￭ 紐約期金低收4.6%，每盎斯報1516.7美元，全周挫9.3%。

￭ 加拿大央行緊急減息半厘，基準利率降至0.75%。

￭ 英倫銀行周三突減息半厘，會議紀錄稱或進一步減息，並加大資產購買力度。

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市升1.43%，英股揚2.46%，法股漲1.83%，德股攀高0.77%。

￭ 西班牙進入緊急狀態，以阻肺炎蔓延。

￭ 巴西總統博爾索納羅否認自己新冠病毒測試陽性，他上周曾與特朗普共膳晚餐。

港府對歐洲神根地區國家發紅色外遊警示



港府鑑於歐洲爆發疫情風險，決定對部分神根地區國家包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、匈牙利、冰島、意大利、拉脫維亞、列支敦士登公國、立陶宛、盧森堡、馬耳他、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、斯洛伐克共和國、斯洛文尼亞共和國、西班牙、瑞典及瑞士，發出紅色外遊警示。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23742點，較昨日恒指收市低水291點。

￭ ADR港股比例指數報24395點，較港收市高86點。

￭ 本港周五新增確診6宗新冠肺炎，累計增至137宗。

￭ 四環醫藥(00460)料全年轉蝕25億人民幣。

￭ 中航國際(00232)全年轉虧損5401.6萬元。

￭ 華君(00377)料全年錄虧損。

￭ 亞洲聯合基建(00711)1.17億元悉售持多個物業50%間接權益的公司股權。

￭ 新城悅(01755)全年盈利增85.35%，末期息18分人民幣。

￭ 透雲科技(01332)配售新股集資5000萬元。

￭ 蜆壳電業(02381)延遲主板上市。