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今日 18:08 中國財經

中證監明確取消券商外資股比限制

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中證監公布，按照國家金融業對外開放的統一部署，落實中美第一階段經貿協議要求。

經統籌研究，自4月1日起取消證券公司外資股比限制，符合條件的境外投資者，可根據法律法規、中證監有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

下一步，中證監將繼續堅定落實對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資或外商獨資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。

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