中國財經

中國商務部表示，今年首兩月實際使用外資(FDI)為1344億元人民幣，按年下跌8.6%(折合194.2億美元，下跌10.4%)。其中2月FDI為468.3億元人民幣，按年下跌25.6%。

商務部外資司司長宗長青表示，吸收外資由升轉降，主因受到新冠肺炎疫情衝擊的影響，疊加春節假期因素，導致人流物流不暢，企業大面積停工停產，投資者等待觀望情緒加重。

他表示，從結構上看，首兩月，吸收外資有三方面積極表現：一是高技術產業保持增長。二是重點開放平台表現突出。上海、廣東自貿試驗區外資分別增長13%和12.8%，海南、福建、浙江自貿試驗區吸收外資分別增長2.3倍、1.5倍和1.4倍。三是部分經濟體對華投資穩定增長。「一帶一路」沿線國家、東盟對華投資分別增長9.7%和15.1%。

他指出，全球FDI的蛋糕在縮小，引資競爭在加劇，加上世界經濟下行壓力加大，今年中國利用外資形勢更加複雜嚴峻，全年實現穩外資目標任務非常艱巨。

不過，他強調，中國經濟長期向好的基本發展趨勢不會變，超大市場規模的強大磁吸力不會變，在產業配套、人力資源、基礎設施等方面的綜合競爭優勢不會變，外國投資者長期在華投資經營的預期和信心不會變。有信心、有能力克服困難完成全年穩外資工作目標。