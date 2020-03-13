台灣股市延續昨日下跌4.3%的頹勢，今日再挫2.82%，加權指數收報10128點，挫293點或2.82%。
台股今早大幅低開331點，早段跌幅急速擴大，一度挫7.5%，失守1萬點重要關口，最低見9636點，尾段跌幅顯著收窄。其中，紡織股挫6.06%，造紙股挫4.88%。
分析人士表示，台股今日下挫，主要由於市場對新型冠狀病毒疫情的擔憂，令全球金融市場陷入恐慌；美股隔晚一度觸發停市機制，道指收插2352點或9.99%，錄得1987年黑色星期一崩跌以來最大單日跌幅。
今日 14:26 中國財經
台灣股市延續昨日下跌4.3%的頹勢，今日再挫2.82%，加權指數收報10128點，挫293點或2.82%。
台股今早大幅低開331點，早段跌幅急速擴大，一度挫7.5%，失守1萬點重要關口，最低見9636點，尾段跌幅顯著收窄。其中，紡織股挫6.06%，造紙股挫4.88%。
分析人士表示，台股今日下挫，主要由於市場對新型冠狀病毒疫情的擔憂，令全球金融市場陷入恐慌；美股隔晚一度觸發停市機制，道指收插2352點或9.99%，錄得1987年黑色星期一崩跌以來最大單日跌幅。
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