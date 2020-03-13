中國財經

中國銀行業協會與羅兵咸永道發表的報告稱，當前中國經濟面對複雜的內外部環境，增速放緩壓力較大，但內地仍處於重要戰略發展機遇期，即使是當前的新冠病毒疫情也沒有改變經濟長線向好和高品質增長的基本面。

該份題為《中國銀行家調查報告(2019)》的報告調查，是由中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松主持並負責，調查過程歷經八個月，共回收有效問卷2258份，覆蓋全國32個省級行政區域和香港特區的各類銀行業機構。

羅兵咸永道中國北方區金融業主管合夥人朱宇表示，疫情發生以來，銀行業精準施策，在支持企業戰勝疫情災害影響，有序推進復工復產中發揮了積極的作用。疫情對於中國經濟的影響是短期的、暫時的。疫情過後，經濟重歸正軌，未來三年銀行業經營狀況依然謹慎樂觀。

報告發現，銀行家預計未來中國經濟將延續平穩增長態勢。關於中國經濟目前面臨的主要風險因素，63.2%的銀行家認為中美新型大國關係調整所帶來的合作和博弈、中美貿易磋商第一階段協定落地情況及後續貿易爭端的磋商和發展特別值得關注。

去年以來，全球經濟政治環境錯綜複雜，國內宏觀經濟下行壓力加大。銀行家對未來三年銀行業經營狀況謹慎樂觀，七成左右的受訪者預計營業收入增長率將低於10%，約四成的銀行家預計稅後利潤增長率將會在0至5%之間。不過長遠來看，銀行家對銀行盈利能力不斷增強有信心。

對於資產品質，六成左右的受訪者預計未來三年銀行不良貸款率能保持在0.5%至-2.0%之間，不良率的預期呈現逐年下降趨勢。