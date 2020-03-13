中國財經

A股早段跌幅略收窄至2%。

上證指數現報2850點，挫72點或2.49%，最低見2799點，挫123點或4.22%，成交1873.36億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10682點，挫258點或2.36%，低見10380點，挫560點或5.13%，成交2635.39億元。

滬深300指數報3847點，挫103點或2.61%；創業板指數報2000點，挫45點或2.2%。

各板塊幾乎全線走低，石油、有色金屬股挫逾3%；金融、水泥、鋼鐵、煤炭、房地產、化工股挫逾2%；電力股亦挫逾1%。