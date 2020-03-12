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路透報道，雖然美國促請盟友禁用華為的5G設備，但法國計劃容許當地電訊商，在興建5G網絡時可採購部分華為設備。

根據報道，負責審查網絡安全的法國機構ANSSI，將向電訊商講解他們可以採購的5G設備種類，但有關消息不會向外界公布。

報道引述消息人士稱，ANSSI將批准電訊商採購部分華為設備，但只限於5G網絡的非核心部分，因為涉及的國家安全風險相當低。消息人士指出，法國不希望禁止華為設備，但重點是只限於非核心部分。

ANSSI發言人拒評上述消息。