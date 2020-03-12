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習近平:中國定能戰勝疫情 實現經濟目標

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據央視報道，國家主席習近平向聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)表示，中國人民一定能夠戰勝這場疫情，也一定能夠實現預定的經濟社會發展目標。

習近平晚上應約與古特雷斯通電話。習近平指出，經過艱苦努力，中國國內已呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。下一步，中方將慎終如始加強疫情防控，繼續抓緊抓實抓細，同時抓緊推進經濟社會發展各項工作。中國人民一定能夠戰勝這場疫情，也一定能夠實現預定的經濟社會發展目標，他對此充滿信心。

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