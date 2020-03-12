中國財經

A股早段維持跌幅，創業板現挫逾2%。

上證指數現報2926點，挫41點或1.41%，最低見2909點，挫59點或2%，成交1566.14億元(人民幣‧下同)。

深成指現報10987點，挫212點或1.9%，低見10902點，挫297點或2.66%，成交2423.45億元。

滬深300指數報3957點，挫70點或1.76%；創業板指數報2056點，挫44點或2.12%。

各板塊全線走弱，石油股挫近3%；有色金屬、水泥股挫逾2%；煤炭、化工、房地產、電力、鋼鐵、金融股亦挫逾1%。