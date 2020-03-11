中國財經

中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議指出，要抓緊出台普惠金融定向降準措施，並額外加大對股份制銀行的降準力度，促進商業銀行加大對小微企業、個體工商戶貸款支持，幫助復工復產，推動降低融資成本。

國務院要求加快貸款投放進度，更好保障防疫物資保供、春耕備耕、國際供應鏈產品生產、勞動密集型產業、中小微企業等資金需求。適當下放信用貸款審批權限。加強審計監督，防止「跑冒滴漏」，提高支持實體經濟實效。

會議指出，要引導金融機構主動對接產業鏈核心企業，加大流動資金貸款支持，給予合理信用額度。支持核心企業通過信貸、債券等方式融資後，以預付款形式向上下游企業支付現金，降低上下游中小企業現金流壓力和融資成本。支持企業以應收賬款、倉單和存貨質押等進行融資。適當降低銀行對信用良好企業的承兌滙票保證金比例。

會議還指出，必須堅持擴大對外開放，多措並舉穩外貿穩外資。對除「兩高一資」外所有未足額退稅的出口產品及時足額退稅。引導金融機構增加外貿信貸投放，落實好貸款延期還本付息等政策，對受疫情影響大、前景好的中小微外貿企業可協商再延期。

會議並稱，要支持商業保險公司開展短期出口信用保險業務並降低費率。抓緊進一步縮減外商投資准入負面清單。擴大鼓勵外商投資產業目錄，使更多領域的外商投資能夠享受稅收等有關優惠政策。對近期出台的減稅減費等助企紓困政策，要確保內外資企業同等享受。