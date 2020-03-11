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今日 16:25 中國財經

內地2月新增貸款9057億 遜預期

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中國2月新增貸款遜預期，廣義貨幣(M2)增速則高於預期。

人民銀行公布，2月新增貸款9057億元(人民幣‧下同)，遜於市場預期的1.12萬億元。

分部門看，住戶部門貸款減少4133億元，其中，短期貸款減少4504億元，中長期貸款增加371億元；企(事)業單位貸款增加1.13萬億元，其中，短期貸款增加6549億元，中長期貸款增加4157億元。

2月底，人民幣貸款餘額157.36萬億元，按年增長12.1%，增速與上月末持平，比上年同期低1.3個百分點。

2月低，廣義貨幣(M2)餘額203.08萬億元，按年增長8.8%，高於市場預期的8.5%，增速分別比上月底和上年同期高0.4個和0.8個百分點。

狹義貨幣(M1)餘額55.27萬億元，按年增長4.8%，增速分別比上月末和上年同期高4.8個和2.8個百分點；流通中貨幣(M0)餘額8.82萬億元，按年增長10.9%。

2月，社會融資規模增量為8554億元，比上年同期少1111億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加7202億元。

今年首兩月，新增貸款4.24萬億元，按年多增1308億元；社會融資規模增量累計為5.92萬億元，比上年同期多2717億元。

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