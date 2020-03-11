中國財經 國際財經

瑞銀財富管理投資總監辦公室發布最新觀點指出，低油價引導通脹預期下行，美國及亞洲央行傾向進一步寬鬆政策，以刺激物價中期達標。假設亞洲央行跟隨聯儲局的減息幅度相若，利差及滙率區間應基本維持不變，因此油價下跌對亞太貨幣的影響相對中性。

瑞銀表示，儘管人民幣短期內可能仍然波動，但預期中國經濟下半年將強勁反彈，伴隨美國經濟增長降速及大選逼近，利於中美保持良好的貿易關係，加上聯儲局保持政策寬鬆，因此，繼續看好人民幣，預期下半年升值至6.7至6.8區間。

該行又指出，並非所有亞洲央行都具備聯儲局的降息空間，尤其是政策利率已為負數的日本。日央行早已警告超低利率產生的副作用；如果聯儲局大手減息100個基點至0%，又或者是金融市場啟動新一輪去風險模式，日圓可能上漲至100關口或更強。

瑞銀認為，疫情打擊全球供應鏈、消費及商業活動，各個地區的企業廣泛受到影響，下調今年全球盈利增長預測，由5.4%降至1.6%。受美國國債收益率下降、油價下跌及經濟增長放緩的困擾，美國企業今年盈利增長預測由6.1%降至僅0.3%。隨着盈利增長預期放慢，下調標普500指數6月目標，由原來的3400點降至2900點；12月目標則從3400點降至3200點，意味投資者最近的恐慌反應過度了。