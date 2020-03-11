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新型肺炎疫情擴大，衝擊亞洲電子零部件和半導體企業，高盛估計，疫情將令鴻海等105家亞洲高科技企業，2020年度利潤減少107.6億美元(839.28億港元)，跌幅超過7%。

日經中文網報道，高盛指亞洲高科技企業利潤料下跌，主因是中國停産及消費下降。

高盛是次的調查對象為日本、中國、台灣及南韓等105家亞洲主要高科技企業，假設中國的需求在6個月內減少30%，內地工廠開工率在2月以後的8周減少一半，並按照企業在中國的生産和供貨比等作調查，計算與未出現疫情下相比較的2020年度影響程度。

根據該行估算，利潤合計將減少107.6億美元，較沒有出現疫情估算的2020年度預期營業利潤合計1468億美元下跌7.3%。

高盛指出，影響最嚴重是iPhone代工商鴻海，料該公司2020年度利潤將減少18億美元，銷售額減少154億美元，主因是其內地工廠生産比例較高。

該行料疫情對南韓三星電子的利潤影響額為14億美元，有關估算未有計及南韓國內的供需影響。由於疫情在南韓不斷擴大，料負面影響會進一步加大。

高盛相信疫情擴大對智能手機等需求減少屬暫時。該行投資調查部長高山大樹認為，市場累積的需求會很大，疫情結束後，公司業績有機會迅速復甦。