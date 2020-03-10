中國財經

內地新冠病毒確診病例增幅大幅放緩，加上中國2月通脹符預期，推動A股反覆走高。上證指數扭轉昨日挫3%的頹勢，今日反彈1.8%，3000點大關得而復失，終止連跌兩日。市場交投續活躍，兩市成交合計1.08萬億元(人民幣‧下同)，連續第二日突破萬億元。

上證指數今早低開0.83%，早段反覆下滑，最低見2904點，挫38點或1.31%，午後止跌回升，一度觸及3000點大關，漲57點或1.94%，全日收市報2996點，漲53點或1.82%，成交4250.17億元。

深成指亦反覆上揚，全日收市報11403點，漲294點或2.65%，最高見11406點，漲297點或2.68%；低見10916點，挫191點或1.72%，成交6565.03億元。

滬深300指數報4082點，漲85點或2.14%；創業板指數報2148點，漲55點或2.66%。

各板塊普遍呈強，水泥股漲逾3%；房地產、鋼鐵、金融股漲逾2%；化工、煤炭、有色金屬、電力股漲逾1%；石油股則偏軟。

國家統計局公布，2月居民消費價格指數(CPI)按年升5.2%，較上月回落至0.2個百分點，符合市場預期。

國家衞健委公布，內地昨日新增確診病例19宗，新增死亡病例17宗；截至昨日全國累計確診病例80754宗，死亡病例3136宗。