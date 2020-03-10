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今日 14:21 中國財經

台股升0.24% 收報11003點

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台灣股市扭轉上日挫3%的頹勢，今日回穩，加權指數收報11003點，升25點或0.24%。

台股今早低開70點，其後反覆走軟，尾段止跌回穩，最高見11032點。其中，造紙股漲1.14%，泥窯股則挫1.31%。

分析人士表示，台股今早跟隨環球股市持續震盪，因受國際油價崩盤及新型冠狀病毒肺炎疫情威脅，但尾段則受市場憧憬當局出手救市提振，隨其他亞太區股市回穩。

台灣行政院長蘇貞昌稍早表示，因應新冠肺炎疫情對經濟衝擊超乎預期，考慮檢討是否擴大600億台幣特別預算的規模。

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