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意大利新增97人死於新冠肺炎 封城令擴至全國



意大利總理孔特稱，為應對新冠肺炎疫情擴散，將「封城令」實施範圍擴大至全國，禁止旅遊直至4月3日。全國新增97人死，累計增至463人；確診新增1797人，累計9172人。

世衞:新冠肺炎演變為大流行瘟疫威脅升溫



世衞總幹事譚德塞稱，新冠病毒擴散至逾百國家，在多國發展為社區傳播，演變為全球大流行病(Pandemic)的可能性相當真實。

國際油價挫逾24% 單日跌幅1991年以來最大



沙地阿拉伯與俄羅斯展開石油減價戰，國際油價周一單日跌幅創1991年波斯灣戰爭以來最大。紐約期油曾跌至低於27.34美元，收市每桶報31.13美元，挫24.6%。倫敦布蘭特期油跌24.1%。國際能源署(IEA)稱，今年全球石油需求勢出現逾10年來首次萎縮。

道指收市瀉2013點 金融海嘯後最差單日表現



疫情惡化加上石油減價戰，油價暴瀉引爆全球股災。道指曾跌2158點，收市仍挫2013點或7.79%。標指下滑7.60%，納指挫7.29%。三大指數的單日百分比跌幅，齊創2008年金融海嘯以來最大。此外，開市數分鐘標指即急跌7%，觸發3大指數暫停交易15分鐘，為史上第二次，大市其後恢復交易。

外圍焦點簡訊

￭ 美國再多4人死於肺疫，累計增至26人；確診病例增至最少600宗。

￭ 兩共和黨眾議員曾接觸確診者，要自我隔離，二人早前與總統特朗普相處。

￭ 白宮據報邀請華爾街大行高層討論疫情對經濟衝擊。

￭ 特朗普社交媒體發文，斥沙地和俄羅斯打石油戰，以及「假新聞」拖累美股。

￭ 聯邦航管局據報指波音737 Max電線束設計或引致短路。

￭ 紐約聯儲每日隔夜回購操作由1000億美元增至1500億，即日拆出資金1129.3億。

￭ 高盛料聯儲局4月減息至近零，創紀錄新低。

￭ 10年期美債息創新低報0.38厘，尾段回升到0.56厘。30年期債息也跌至歷史低位，首次穿1厘，低見0.692厘。

￭ 紐約期金曾升至每盎斯1704.3美元7年高，收市報1675.7，微揚0.2%。

￭ 泛歐指數Stoxx 600收市滑落7.44%，英國股市跌7.69%，德國倒退7.94%，法國插8.39%。

￭ 英國保誠據報計劃出售或分拆上市美國業務。

￭ 英國再多2人死於新冠肺炎，累計增至5死；累計確診319人。

￭ 西班牙確診病例增至999宗。

￭ 李克強：疫情防控形勢依然複雜，堅決防止疫情反彈。

￭ 東莞市報告1宗境外輸入病例，患者為西班牙回國留學生。

￭ 疫情令蘋果在中國暫關閉門店，官方數據稱，iPhone中國2月出貨量跌逾60%。

財政司司長辦公室:港股如常有序運作 會適時再加固防衞措施



財政司司長陳茂波辦公室稱，港股波動但市場有序運作，財政司會一如既往嚴陣以待，按情況適時再加固防衞措施。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24786點，較恒指收市低水254點。

￭ ADR港股比例指數報24738點，較港收市低301點。

￭ 會德豐地產將軍澳日出康城9C期OCEAN MARINI先後推出202個單位，消息稱項目累積登記超購逾6.5倍。

￭ 寶龍地產(01238)全年盈利按年增42.44%，末期息27仙，特別息4仙。寶龍商業(09909)盈利升33.95%，末期息0.2元。

￭ 時代中國(01233)全年盈利按年增18.49%，末期息84.45分。

￭ 火岩控股(01909)年度利潤按年升1.32倍，末期息9.375港仙。

￭ 天瑞水泥(01252)料全年盈利按年大增。

￭ 中智藥業(03737)料年度純利增長約30%以上。

￭ 威鋮(01002)料半年度虧損減少約77%。

￭ 鼎益豐(00612)配售新股，集資1.81億元。