中國財經

法國外貿銀行(Natixis)發表報告稱，自去年6月起中國國企與民營企業的在岸債券息差開始擴大，而在新型冠狀病毒疫情爆發後更進一步加速，表明目前的政策並未改善投資者對民企的看法；倘市場情緒得不到提升，民企的流動性將會受到限制，中國人民銀行將有需要採取額外措施應對。

報告指出，新冠疫情引起的恐慌令全​​球國債收益率下降，無論是美國還是中國，貨幣政策放寬和投資者風險偏好降低，都進一步支持債券價格。但另一方面，疫情會否對債券發行、流動性增加及再融資風險產生影響尚未可知。鑑於中國處於疫情的核心，而且融資結構十分依賴槓桿和短期債務，但償債能力較全球同業低，上述不確定性對中國的打擊相對更大。

報告稱，今年以來，在岸債券淨發行額與過往平均值整體持平，淨發行額保持平穩的原因之一在於流動性注入和減息等一系列支援性貨幣政策。儘管總體情況看似穩定，但市場對金融機構和國企發行的債券偏好較強，超出以往的平均水平，並成為政策支援的有力訊號。但自去年5月以來，民企的債券淨發行額已連續10個月為負數。

該行認為，民企債券發行疲軟的主要原因在於其財務健康情況較國企差，償債能力較低，收入增長惡化迅速，加上槓桿率較高，而去年在岸首次債券違約金額進一步攀升，引發市場對信貸風險升高的擔憂。倘若市場情緒沒有改善，民企的流動性仍將受限，表明人行有需要為此採取額外措施。中國以至全球將可能很快重回量化寬鬆。