熱門：

今日 17:53 中國財經

在岸人民幣收貶99點子

放大圖片

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日大幅波動，早段一度升穿多個關口，逼近6.91，高見6.9104，其後回軟，收市貶99點子，創近一周新低，日內波幅達460點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.9499，較上日(6日)下午4時30分收報6.94，跌99點子或0.14%；較晚上11時30分最後成交價6.9342，走弱157點子。

離岸價(CNH)亦反覆，曾升破6.91，高見6.9049後回落，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.6.948，在岸價報6.947。

官方今日開出的中間價報6.926，較上日報6.9337，上調77點子或0.11%，連續第7日上調，續創2月3日以來新高。

交易員指出，新冠肺炎疫情全球擴散疊加油價崩盤，重創市場風險偏好，亞洲股市及亞幣劇烈調整，亦拖累人民幣走弱。

另有交易員認為，油價狂跌再加上疫情繼續蔓延，加劇全球通縮風險，而市場預期聯儲局3月將再次減息半厘，中美10年期國債利差擴至8年最大，人民幣資產配置價值仍較高，人民幣仍有可能被動升值。

油價一度瀉三成，創下1991年以來最大跌幅，因新冠病毒疫情已令全球原油需求增長受挫，而沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美仍大削付運油價，展開原油減價戰。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads