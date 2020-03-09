中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日大幅波動，早段一度升穿多個關口，逼近6.91，高見6.9104，其後回軟，收市貶99點子，創近一周新低，日內波幅達460點子。

人民幣兌美元在岸價收報6.9499，較上日(6日)下午4時30分收報6.94，跌99點子或0.14%；較晚上11時30分最後成交價6.9342，走弱157點子。

離岸價(CNH)亦反覆，曾升破6.91，高見6.9049後回落，截至香港時間下午5時50分，離岸價報6.6.948，在岸價報6.947。

官方今日開出的中間價報6.926，較上日報6.9337，上調77點子或0.11%，連續第7日上調，續創2月3日以來新高。

交易員指出，新冠肺炎疫情全球擴散疊加油價崩盤，重創市場風險偏好，亞洲股市及亞幣劇烈調整，亦拖累人民幣走弱。

另有交易員認為，油價狂跌再加上疫情繼續蔓延，加劇全球通縮風險，而市場預期聯儲局3月將再次減息半厘，中美10年期國債利差擴至8年最大，人民幣資產配置價值仍較高，人民幣仍有可能被動升值。

油價一度瀉三成，創下1991年以來最大跌幅，因新冠病毒疫情已令全球原油需求增長受挫，而沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美仍大削付運油價，展開原油減價戰。