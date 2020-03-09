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今日 15:49 中國財經

前財經委官員:防金融風險 寧可棄一點增速

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新型冠狀病毒疫情重創環球金融市場，投資者憧憬各國央行「放水」救市。曾擔任過全國人大財經委副主任的賀鏗認為，應對疫情發展有合理科學預期，短期的疫情不影響中國經濟長期的基本面，政策仍應以穩字當頭，寧可放棄一點經濟增速，也要高度防範金融風險。

賀鏗接受路透專訪時表示，相信兩個月、或者三個月的肺疫不可能動搖中國經濟的基本面。在政策思路上，不可以輕言改變既定宏觀政策，中國的宏觀、中觀、微觀政策始終都要把保民生、保就業放在首位。只要工作重心適時調整到抓防控促生產上來，形勢一定會很快好起來。

他稱，不能顧此失彼，輕言改變既定的大政方針和政策。例如三大攻堅任務不能忘記，尤其要守住不發生金融風險的㡳線，不可輕易加經濟槓桿。還要堅持房住不炒定位，不應該因為肺疫就想用房地產業來刺激經濟增長；要堅持供給側結構性改革不放鬆，企業轉型是供給側結構性改革的重要內容，企業愈是有困難，愈是要去尋找新的增長動力，轉變生產方式和管理方式。

賀鏗又認為，肺疫比當年沙士的影響肯定大，當前面臨的國內、外情況也不大一樣。但不可以輕言改變既定宏觀政策，即使是放棄一點增長速度，也不能不顧金融風險。從當前疫情看有趨於穩定跡象。雖然負面影響尚無法估計，變數尚存，但突然大面積惡化的可能性比較小。在此情況下尚毋須考慮更改去年12月份經濟工作會議和即將召開兩會政府工作報告的主旨精神。應該堅持穩字當頭，穩中求進思想不動搖。

賀鏗續分析稱，截止到現在，肺疫對中國經濟的直接影響還是局部的。真正影響產業經濟是從今年2月份開始，已經有人擔心中國經濟似乎到了經濟崩潰邊緣，甚至還提出了「四萬億2.0」。在他看來，首先要作心理調整。對肺疫不必總是過度反應，甚至草木皆兵，杯弓蛇影。防控辦法要適時調整和改進，方法要接地氣，要適應正常生產和生活。不能把肺疫宣傳得那麼恐怖，讓人談虎色變。

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