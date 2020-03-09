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A股早段跌幅擴大至逾2%

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A股早段跌幅擴大至逾2%。

上證指數現報2970點，挫63點或2.1%，成交1674.33億元(人民幣‧下同)。

深成指現報11319點，挫263點或2.27%，成交2505.68億元。

滬深300指數報4037點，挫100點或2.43%；創業板指數報2144點，挫48點或2.23%。

沙地阿拉伯國營石油企業沙地阿美大削付運油價，原油減價戰展開，石油股跌逾2%。

其他板塊幾乎全線下滑，煤炭、有色金屬、金融、鋼鐵、房地產股跌逾2%；化工、水泥、電力股亦跌逾1%。

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