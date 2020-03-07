中國財經

受新型肺炎疫情和農歷新年假期延長等因素影響，中國今年首兩個月的外貿進出口下降。

據中國海關數據，按美元計價，首兩個月，中國進出口總值5919.9億美元，下降11%。其中，出口2924.5億美元，下降17.2%，跌幅是高於市場預期的跌16.2%；進口2995.4億美元，下降4%，預期跌16.7%。

以美元計，1月至2月貿易逆差70.9億美元，去年同期為順差414.5億美元。

以人民幣計，今年首兩個月，中國貨物貿易進出口總值4.12萬億元人民幣，按年下降9.6%。其中，出口2.04萬億元，下降15.9%，跌幅是高於預期跌13.7%；進口2.08萬億元，下降2.4%，預期跌12%。

今年首兩個月貿易逆差425.9億元人民幣，去年同期為順差2934.8億元。

中國海關指，對歐盟、美國和日本進出口下降。中美貿易總值為4225億元(人民幣‧下同)，按年下降19.6%，佔外貿總值的10.2%。對美國出口3001億元，下降26.5%；自美國進口1224億元，增長4.3%；對美貿易順差1777億元，收窄38.9%。

中國與歐盟貿易總值為5574.2億元，下降14.2%；對歐盟出口3160.6億元，下降17.1%；自歐盟進口2413.6億元，下降9.9%。另中日貿易總值為2749.5億元，下降15.3%；對日本出口1187.4億元，下降23.3%；自日本進口1562.1億元，下降8%。

對東盟、一帶一路沿線國家進出口逆勢增長。首兩個月，中國與東盟貿易總值5941.1億元，增長2%；對東盟出口3090.8億元，下降3.6%；自東盟進口2850.3億元，增長9%。同期，中國對一帶一路沿線國家合計進出口1.31萬億元，增長1.8%。

海關總署負責人表示，中國首兩個月進口輕微下降，疫情對進口的影響尚不明顯。疫情短期對外貿進出口造成一定衝擊，企業積極談判適當延長訂單交付期、加班完成訂單任務。相關部門也陸續推出支持企業渡難關的一系列政策措施，並全力支持外貿企業復工復產和外貿穩增長。

負責人又說，據海關數據監測情況，2月份外貿進出口值是逐旬提升、企業申報報關單量是逐旬遞增的。另據對2552家外貿樣本企業調查情況，80.6%的企業已經復工。隨着疫情防控取得積極成效，以及各項政策措施逐步落實，外貿企業復工復產步伐加快，疫情對進出口的影響是暫時和階段性，外貿發展長期向好的趨勢未變。