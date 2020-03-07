即巿股評 港股直擊 中國財經

美股道指「千點波動」近日成為常態，周四(5日)又瀉3.6%，拖累周五亞洲股市全線受壓，恒指挫2.3%；A股跌勢相對溫和，滬深300指數僅回落1.6%，3月首周仍錄得5%進賬。

內地多個指數曾在春節長假復市後急插，1個月之間已收復大部分失地，年初迄今表現更跑贏世界主要股票市場。滬深300踏入2020年以來漲幅1.02%，同期日經225指數和南韓KOSPI指數卻分別下滑12.3%及7.2%。

A股近期愈戰愈勇，關鍵源於市場憧憬中央將開動大水喉，力托經濟，加上局部復工未見爆發第二波疫情，與新冠肺炎在海外蔓延之勢截然相反，個別大行甚至開始唱好A股前景。

農曆新年迄今，滬深兩市融資餘額增減與A股漲跌一直呈正相關走勢，餘額在2月4日(春節假後復市第二天)觸及短期低點1.01萬億元(人民幣．下同)即跟隨指數反彈並開始放量攀升，即使於2月底稍為回落，本星期又見復甦。

3月開局兩市融資餘額「4連升」，周四更單日多近百億元，累計擴大到1.115萬億元，為2016年1月以來逾4年新高，意味股民入市意欲逐步高漲。

然而，旺市背後也存隱憂。滬深300三條主要平均線(10天、20天和50天)正在上揚，且排列屬利好的升市形態，惟14天RSI未見同步，周四滬深300見4215點，逼近今年高峰4223點時，RSI只約62並掉頭，與年初74.8仍有一段差距，代表RSI與指數走勢背馳，恰與平均線發出的訊號相反。

此外，反映內部質素的大市指標同樣出現類似情況。附【圖】所見，滬深300中線市寬(股價高於50天線比率)雖然由2月3日谷底15%抽上60%水平，但較指數1月14日創2020年新高前曾達91.3%，顯然大幅落後。今年初指數處4100點上方時，中線市寬普遍於85%位置徘徊，現在重越4100點大關，中線市寬卻遠不如前。

從資金流向角度看，海外投資者對近期A股升浪亦存戒心。透過美國ETF參與A股市場的資金(20日平均數字)自1月中開始持續減少，縱使2月A股由低位顯著反彈，惟「外資」流入放慢的勢頭並沒有改變，至中旬更轉為淨流出，3月情況進一步惡化，「走資」速度已超過去年5月時的高峰。

總括而言，不論從滬深300指標抑或外資流向來看，皆顯示若干不協調跡象，A股難免會被「拖後腳」，升勢未必能夠維持，尤其是環球股市受疫情拖累紛紛尋底。

歸根究柢，疫情拐點何時到來才是關鍵，因為新冠肺炎引發全球供應鏈斷裂，整體需求急劇放緩的威脅一日未除，恐怕沒有哪個股市可獨善其身。

信報投資研究部

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