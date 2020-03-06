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國家主席習近平表示，到2020年現行標準下的農村貧困人口全部脫貧必須如期實現，這是一場硬仗；中央財政要繼續增加專項扶貧資金規模，各級財政也要保證脫貧攻堅的資金需求，加強扶貧資金監管，提高資金使用效率和效益，對已經實現穩定脫貧的地方，各地可以統籌安排專項扶貧資金。

他在決戰決勝脫貧攻堅座談會上稱，脫貧攻堅目標任務接近完成，貧困人口從2012年底的9899萬人，減到2019年年底的551萬人，貧困發生率由10.2%降至0.6%，區域性整體貧困基本得到解決。

習近平指出，脫貧攻堅戰不是輕輕鬆鬆一衝鋒就能打贏的，必須高度重視面臨的困難挑戰，剩餘脫貧攻堅任務艱巨，新冠肺炎疫情帶來新的挑戰，鞏固脫貧成果難度很大；今年是脫貧攻堅戰最後一年，收官之年又遭遇疫情影響，各項工作任務更重，要求更高。

他強調，要分區分級精準防控策略，努力克服疫情影響，疫情嚴重的地區，在重點搞好疫情防控的同時，可以創新工作方式，統籌推進疫情防控和脫貧攻堅。

習近平說，今年脫貧攻堅任務完成後，中國將提前10年實現聯合國2030年可持續發展議程的減貧目標，世界上沒有哪一個國家能在這麼短的時間內幫助這麼多人脫貧，這對中國和世界都具有重大意義。