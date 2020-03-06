國際財經 香港財經 中國財經

俄羅斯未表態減產 布油3年來首次跌穿50美元



油組(OPEC)提議第二季額外每日減產150萬桶，原定3月屆滿的每日減產210萬桶協議延長至今年底，但俄羅斯未首肯。市場憂慮減產聯盟崩潰，布蘭特期油3年來首度跌穿每桶50美元，收市挫2.2%；紐約期油都下滑1.9%。

10年期美債息創新低 「新債王」料利率跌至零



「新債王」岡拉克稱，聯儲局日前緊急減息半厘，顯示應對危機出現「恐慌」，美國短期利率預料滑向零水平。10年期美債息曾插穿0.9厘水平，低見0.898厘。

歐央行前行長指全球聯手減息或引發恐慌



美國和加拿大早前先後緊急減息，歐洲央行下周四召開會，市場料減息10個基點。歐央行前行長特里謝稱，本周如果全球協同減息，可能引發恐慌，而且是沒有必要。

避險情緒轉升溫 道指收市瀉近千點



美國的肺炎疫情惡化，加州進入緊急狀態，全國確診病例增至197宗，死亡12人。避險情緒升溫，美股道指曾瀉1147點或4.23%，短暫失守26000點關，收市仍挫969點或3.58%。標指和納指分別挫3.39%及3.10%。波音和摩根大通股價分別跌約8%和5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國上周首次申領失業救濟人數減少3000，報21.6萬人，略多於預期。

￭ 美國參議院表決通過83億美元抗疫緊急撥款，法案等待總統簽署生效。

￭ 美國民主黨國會參議員沃倫退出角逐2020年總統選舉黨內提名。

￭ 市場預期聯儲局或再減息，美滙指數創兩個月低報96.608。日圓兌美元尾段升1.38%；美元兌歐羅跌0.92%。

￭ 紐約期金收市升1.5%，報每盎斯1668美元。

￭ 意大利再多41人死於肺疫，累積148人不治；新增769人確診，總感染人數3858人；總理孔特宣布倍增抗疫救助至75億歐羅。英國和瑞士分別出現首宗死亡個案，英國確診增至115宗。荷蘭新增44人確診，增至82人。愛沙尼亞出現第3宗確診，冰島及希臘都錄得新增個案。

￭ 英、法、德國股市分別低收1.62%、1.9%及1.51%。

￭ 泰國衞生部門據報要求中國內地、香港、澳門、南韓、意大利和伊朗旅客入境強制隔離14日，但旅遊局否認。

安倍:下周起中韓入境旅客須隔離兩周



日本首相安倍晉三稱，下周一(9日)起向從中國和南韓入境的旅客實施隔離檢疫，禁止曾到訪南韓部分地區的外籍人士入境。鑑於日本最新入境限制，縱橫遊由本月9日至31日取消所有日本團，涉及逾10團約300名團友。康泰旅行社取消本月6日至3月31日出發的所有日本團。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26434點，較昨日恒指收市低水334點。

￭ ADR港股比例指數報26421點，較港收市低345點。

￭ 政府第4班接回滯留湖北港人的包機約周四晚上9時抵港；兩日行動共接回469名港人。

￭ 滙控(00005)倫敦辦公室一名員工對新型冠狀病毒檢測呈陽性。

￭ 平安證券(00231)：相當於已發行股本約55.75%的股權遭抵押。

￭ 中信大錳(01091)發盈警，料年度轉蝕約2億元。

￭ 廖創興企業(00194)全年盈利減少57.61%，末期息0.38元。

￭ 奧園(03883)澄清，周二某社交媒體刊登匿名人士發表的沽空報告中指控屬失實。

￭ 捷榮(02119)去年溢利按年減少0.4%，末期息3.33仙。