中國財經

商務部市場運行司副司長王斌在網上新聞發布會表示，隨着新型冠狀病毒疫情防控形勢逐漸呈現持續向好態勢，近期全國消費市場運行出現積極變化，市場銷售觸底回升。

2月下旬重點監測的1000家零售企業，日均銷售額較2月中旬增長5.6%。王斌指出，這是自1月下旬按月連續負增長後，開始恢復正增長。隨着疫情逐漸得到有效遏制，生產生活秩序進一步恢復，市場銷售將進一步平穩回升。

按商品類別劃分，汽車需求上升，反彈增長較為明顯，按月增幅達14.8%；通訊器材、家電按月分別增長11.7%及11.1%。