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今日 14:40 中國財經

台股高收1.08% 三連升

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台灣股市高收，加權指數收報11514點，升122點或1.08%。

台股今早高開62點，其後升幅擴大，最高見11525點，連續第3日上升。其中，營建股漲1.39%，機電股漲1.19%。

分析師指出，台股今日高開高走，主要是跟隨美股隔晚反彈逾3%至4%，因美國前副總統拜登在民主黨的「超級星期二」初選中取得重要勝利，加上投資者趁低吸納，推動大市走出聯儲局突然減息之後的頹勢。

個股方面，重磅股聯發科漲3.91%，大立光漲1.55%，鴻海漲1.22%，台積電升0.78%。

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