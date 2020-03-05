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聯儲局褐皮書:疫情對美國經濟構成負面影響



俗稱「褐皮書」的聯儲局地區經濟報告稱，新冠肺炎疫情對美國經濟構成負面影響，旅行和旅遊業及製造業供應鏈明顯受干擾。

意大利新冠肺炎新增確診587宗 再多28人死



意大利新增確診新冠肺炎病例587宗，累積增至3089宗；新增28人死，累計死亡107人，死亡率3.5%。西班牙確診增至193宗。另外，美國洛杉磯過去48小時新增確診6宗，當地進入公共衞生緊急狀態；全國則新增兩人死，累計11人亡。

拜登民主黨初勝告捷 道指收市飆1173點



美國前副總統拜登在民主黨「超級星期二」初選告捷，14個州之中贏得9個。由於對手桑德斯的政策不利醫療公司，拜登有望代表民主黨競逐總統，刺激醫療股UnitedHealth股價大漲10.72%，美股道指最多飆1184點，收市仍升1173點或4.53%，收復27000關。標指升4.22%，納指攀高3.85%，站上9000關。美國運通抽高7.12%，英特爾和蘋果都上揚超過4%。

華為就美國新控罪答辯 拒絕認罪



美國司法部日前就2018年華為訴訟案提出新控罪，華為周三在法院答辯，表示不認罪。華為一名高層稱，無論法國是否允許當地使用華為設備，集團都將在法國建立5G工廠。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國2月增加18.3萬個職位，多於預期，分析指數據未反映疫情影響。2月ISM非製造業指數為57.3，勝預期，1月為55.5。

￭ 前紐約市長彭博暫停其總統競選，轉為支持拜登。

￭ 美國支持的新加坡提名人擊敗中國提名人，當選聯合國轄下世界知識產權組織總幹事。

￭ 美國國會參眾兩院達成協議，將審批撥款83億美元應對新冠肺炎疫情的法案。

￭ 加拿大央行減息半厘，準備好需要時再減息支持經濟。

￭ 美國10年期債息尾段重上1厘，報1.1132厘。

￭ 美滙指數尾段升0.24%，報97.39。美元兌歐羅升至1.1135美元，兌日圓彈上107.5日圓。

￭ 紐約期金收市報每盎斯1643美元，跌0.09%。

￭ 沙地阿拉伯據報未能說服俄羅斯額外減產，紐約期油收市倒跌0.9%，布蘭特期油也跌1.4%。

￭ 英、法和德國股市收市升1.19%至1.45%。

￭ IMF總幹事格奧爾基耶娃：新冠肺炎疫情對全球經濟影響較原先估計嚴重，成立總值500億美元抗疫援助計劃。

￭ 中央政治局常務委員會開會，稱推進復工復產，做好穩外貿工作。

新世界三盤共套逾13億



新世界(00017)近日屢錄逾億元成交，自2月起，旗下北角柏蔚山、清水灣傲瀧及元朗瑧頤三盤共套現逾13億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報26348點，較昨日恒指收市高水126點。

￭ ADR港股比例指數報26398點，較港高176點。

￭ 本港周三新增4宗新冠肺炎確診病例，累計105宗。一頭狗隻對病毒反覆測試均呈弱陽性反應。

￭ 政府周三派兩班包機到武漢接載滯留湖北港人，共244人回港後到火炭駿洋邨隔離14日。

￭ 中國飛機租賃(01848)全年盈利按年增10.77%，末期息48仙。

￭ 五礦資源(01208)全年虧損2.3億美元，不派末期息。

￭ 呷哺呷哺(00520)料全年淨利潤顯著減少。

￭ 中國金控(00875)料全年淨虧損按年大減。

￭ 創科實業(00669)全年溢利按年升11.3%，末期息7.46美仙(58港仙)。

￭ 聯洋智能(01561)料全年轉錄虧損。

￭ 新世紀醫療(01518)料年度轉錄虧損約3000萬人民幣。