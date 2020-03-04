中國財經

人民幣兌美元在岸價(CNY)今日接連升破多個關口，一度高見6.9280，收升477點子，創1月23日以來新高。

人民幣兌美元在岸價收報6.9331，較上日下午4時30分收報6.9808，大升477點子或0.68%；較晚上11時30分最後成交價6.9761，走強430點子。

離岸價(CNH)亦曾突破6.93，高見6.9259，截至香港時間下午5時48分，離岸價報6.9304，在岸價報6.9334。

官方今日開出的中間價報6.9514，較上日報6.9516，輕微上調2點子，續創2月3日以來新高，連續第4日上調。

交易員指出，美國聯儲局隔晚突然減息，引發金融市場大幅波動，美滙指數和美債孳息率均明顯調整，人民幣被動上行並完全補掉春節初的缺口，短期或仍面臨被動升值壓力。

另有交易員認為，美元持續調整，人民幣的貶值壓力繼續下降，不過疫情對中國經濟的衝擊也限制了人民幣反彈空間，而且持續升值也不利於已經疲軟的出口。

美國聯儲局昨晚突減息半厘，冀刺激受到新冠肺炎疫情打擊的經濟，惟聯儲局主席鮑威爾承認，經濟前景不明朗會持續一段時間，以致今次減息行動似未能減輕市場疑慮。總統特朗普則批評今次突擊減息半厘並不足夠，要求聯儲局進一步採取寬鬆政策甚至再減息。

這是聯儲局1994年至今第九次緊急調整利率，而每次都是因經濟或金融市場遭遇嚴重衝擊後，例如2001年科網泡沫爆破和2008年的金融海嘯等。