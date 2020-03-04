中國財經

中國人民銀行於網站發表工作論文，稱要加強對股份制商業銀行等中小型銀行的監管和監測，中小型銀行間的風險傳染性較強，且中小型銀行數量較多，因此要加強對中小型銀行間業務往來的監管和監測，建立中小型銀行的風險監測和分析框架，及時進行風險預警。

文章題為「金融危機傳染實證分析研究」，指出在制定股票市場、債券市場等資本市場的監管政策時，需充分考量市場間的關聯影響，對跨市場、跨行業的金融行為進行穿透式監管，防範風險跨市場傳染。

內容稱，從中國銀行機構之間的風險傳染看，不管是否處於危機時期，國有商業銀行之間、國有商業銀行與中小型銀行之間的風險傳染並不明顯，中小型銀行之間的下尾相關係數較高，風險傳染較強，但不是由金融危機引起的，而是由其他因素導致。故應制定中小型銀行救助機制的預案，及時減緩風險在機構間的傳染。

同時，堅持對國有商業銀行實施嚴格監管，確保能夠抵禦重大內外部風險的衝擊，還要建立外部風險跟蹤監測機制，定期發布風險預警，制定風險應急措施，減緩外部風險對國內市場的影響。

論文又從資產價格聯動變化的角度進行相關實證分析，結論是從美國股市對中國股市的風險傳染看，相關函數檢驗顯示，中國股市下跌與美國股市下跌一定程度上存在聯動，但這種聯動效應在相關函數統計檢驗上並不顯著，表明中國股市波動也有一定獨立性。

不過，從國內股市與債市傳染看，中國股市和債市之間收益率的相關性在金融危機後表現為顯著的負相關，說明股市下跌引起了投資者的擔憂，出於資金避險需求，更多的投資者從股市轉入債市。