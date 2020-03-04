中國財經

中國人民銀行會同財政部、銀保監召開金融支持疫情防控和經濟社會發展座談會暨電視電話會，提出下一階段金融支持疫情防控和經濟發展工作要求。

會議要求，金融部門要進一步提高政治站位，統籌推進疫情防控和經濟社會發展，一手抓支持疫情防控，一手抓企業復工復產，兩手抓、兩手硬。金融部門要把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，加大信貸投放力度，在堅持法制化、市場化的原則下，切實採取措施，深挖潛力，讓利企業，降低融資成本，幫助企業渡過難關。

會議強調，金融部門要按照「穩預期、擴總量、分類抓、重展期、創工具、抓落實」的工作思路，把金融支持疫情防控和經濟社會發展工作抓緊抓實抓細。包括穩健的貨幣政策更加注重靈活適度，保持流動性合理充裕，完善宏觀審慎評估體系，釋放LPR改革潛力；用好3000億元(人民幣‧下同)專項再貸款政策，向疫情防控保供企業提供快速精準支持，要把好事辦好。

會議並指出，加大對疫情影響嚴重地區、行業、企業的融資支持，強化對先進製造業、脫貧攻堅、民生就業等重點領域和薄弱環節的金融服務，助力復工復產；加強小微企業金融服務能力建設，用好5000億元再貸款再貼現專用額度和3500億元政策性銀行專項信貸額度，加大對中小微企業等領域的普惠性資金支持；以及堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位和「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」要求，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性。