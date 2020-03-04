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標普料肺疫累中國經濟增長「破五」

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評級機構標準普爾表示，鑑於新型冠狀病毒擴散，進一步下調對全球增長的預測，料全球增速將比其去年12月預測的3.3%，降低0.5個百分點。

標普預測，今年中國國內生產總值(GDP)增速放緩至4.8%，疫情爆發前預估為5.7%。

該機構又預計，歐羅區增幅削半至0.5%，料意大利遭受的打擊重於平均水平；美國經濟今年料增長1.6%，較疫情爆發前的預測低0.3個百分點。

標普稱，從信用角度來看，依賴消費者的行業，例如旅行和高端零售，以及跨境供應鏈，例如汽車、電子產品和化學品，風險尤其大。

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