中國財經

中國財政部社會保障司司長符金陵表示，截至昨日，中國各級財政安排的疫情防控資金達1087.5億元(人民幣．下同)；近期出台的一系列社會保險費減免政策，加之企業養老保險單位繳費由20%降為16%的政策實施，全年僅社會保險費減負就會減輕企業負擔超過1萬億元。

在國務院聯防聯控機制舉行的新聞發布會上，符金陵稱，除了落實稅收減免政策外，又出台社會保險費減免政策，減輕企業特別是中小企業的負擔，企業的養老、失業、工傷三項社會保險階段性降費實施以後，預計2020年可以減輕企業負擔5100多億元。

同時還指導地方在確保醫保基金長期可持續的情況下，減徵部分職工醫保單位繳費，又可以減輕企業負擔約1500億。

他指出，增加貼息資金的規模，加大對重點保障企業專項貸款財政貼息的支持力度，按企業實際獲得貸款利率的50%給予貼息，這樣能夠保證這些企業的實際融資成本不高於1.6厘。據向央行了解，目前已經貸款企業的實際融資成本還要更低一些。

符金陵並稱，普遍放寬疫情防控期間中小微企業失業保險穩崗返還政策標準，加大失業保險穩崗返還力度。同時還加大職業培訓補貼的支持力度，積極地推進開展線上職業技能培訓，對疫情防控期間一些中小微企業在停工期、恢復期開展線下或者線上培訓的，也按規定納入補貼範圍。