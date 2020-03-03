中國財經

投資銀行野村發表報告稱，按該行編制的中國復工比率數據推測，截至周日，涵蓋受新型冠狀病毒疫情廣泛影響的行業(佔GDP比例達65%)的狹義商業復工比率只有44%，以此推算至本月中復工比率可進一步回升至72%。但隨着湖北省以外地區的工人開始復工，內地仍有可能出現第二波的疫情爆發，令該預測有下調的風險。

至於涵蓋所有經濟組成部分，包括政府、教育和醫療保健等的廣義復工比率於周日為62.1%，按周上升4.8個百分點，推算至本月中將升至81.3%。

野村的報告稱，截至周日狹義復工比率按周上升6.3個百分點，雖然該比例每周持續上升，但速度則頗令人失望，過去一周平均每日增速只由前一周的0.6個百分點提高至0.9個百分點。

該行以過去兩周復工率的平均每日上升速度推算，認為未來兩周的升速將會加快，本周及下周分別達1.5及2.5個百分點，估計至本月中狹義及廣義復工比率將分別達72%和81.3%。

野村表示，上月中該行下調了根據不同情景對內地的GDP增長預測。在假設所有封城措施於2月底結束的基本預期下，該行預測今年首季內地GDP按年增長將降至3%。由於湖北的封城料將延長至3月中，且自春節假期後的復工情況令人失望地慢，預期首季度內地GDP按年增長只有2%。