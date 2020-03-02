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今日 15:55 中國財經 國際財經

大摩認為中國星洲股市可作肺疫避風港

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中國、新加坡和澳洲股市因新型冠狀病毒疫情而遭受重創，但摩根士丹利認為，上述股市可以為投資者提供疫情庇護所。

大摩上調了中國、新加坡和澳洲股市在其亞太及新興市場配資模型中的評級，理由是預料在公共衞生緊急狀況範圍擴大形勢下，這些國家可能推出進一步政策刺激措施，以及這些股票相對較低的估值。

大摩策略師Jonathan Garner在報告中指出，該行決定增持中國和新加坡股票，並因其所具有的相對韌性而持有澳洲股票。

報告又透露，大摩正在增加抗跌股或質優股倉位，並逐步增持有望從刺激政策中受益的股票。

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