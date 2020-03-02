中國財經

標普全球評級表示，新型冠狀病毒疫情以及中國政府因此採取的嚴格防控措施，使中國的房地產業面臨前所未有的風險，並估算在疫情持續較長時間的情景下，其所評級的中國開發商中，有近三分之一可能觸發或接近評級下調指標。即使在較為溫和的基本情景下，仍有將近四分之一的開發商可能面臨評級或展望下調的壓力。

建築工地停工、售樓處關閉、開發商轉戰線上、打折促銷已打響，新冠肺炎疫情的蔓延冰封了中國樓市，低迷之勢可能在整個首季延續，部分地方已出台措施救急，如延期繳納土地款、放寬商品房預售條件等，這在一定程度緩解了企業資金壓力，但可能還不夠。

標普表示，在基本壓力測試情景下，新增病例將於3月達到峰值，預計今年中國住宅房地產銷售額將下降5%至10%。在此情況下，房地產銷量將在年中恢復正常，隨後到年底將有溫和反彈。在更加嚴峻的壓力情景下，疫情於4月觸頂，房地產月度銷售可能到7月才開始恢復正常，總體反彈將推遲至第四季度。

標普在兩種壓力情形下，考慮了66家受評地產相關公司的銷售和租金降幅預估，及其支出削減程度。

標普指出，銷售收入是中國開發商最大且最重要的資金來源，因此在上述兩種情景下，最先受到衝擊的是流動性，而標普授予評級的開發商中，有幾家將面臨嚴重的流動性問題，其中絕大部分為CCC類評級。

在基本假設情景下，24%的房地產公司的評級或將面臨壓力，這主要歸咎於企業須持續支付開支而導致槓桿率上升。在更嚴重的情景下，該比率將上升至32%。

標普認為，這種情形可與中國房地產業2008年最嚴重的一次衰退相提並論，當時全國住宅銷售額下降19%。