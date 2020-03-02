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今日 14:14 中國財經

台股復市挫1.08% 三連跌

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台灣股市復市下跌，加權指數收報11170點，挫121點或1.08%。

台股今早低開107點，全日維持反覆走軟，最低見11049點，連續第3日低收。其中，食品股挫1.73%，金融股挫1.34%。

分析人士表示，台股今日下滑，主要由於新型冠狀病毒疫情全球進一步蔓延，市場避險情緒高漲，且因上周五台股休市，期間環球股市大挫，台股今日復市立即補跌。

個股方面，重磅股台積電收挫1.58%、大立光挫1.13%，鴻海挫1.37%，聯發科則逆市升0.83%。

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