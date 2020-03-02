中國財經

人民幣在岸價(CNY)早段升穿6.97，高見6.9642，現時漲逾230點子。

人民幣兌美元在岸價最新報6.9661，較上日(2月28日)下午4時30分收報6.9896，升235點子或0.34%；較晚上11時30分最後成交價6.991，走強249點子。

離岸價(CNH)亦升破6.97，高見6.9647，最新報6.9665。

人民幣兌美元今日報6.9811，較上日報7.0066，上調255點子或0.36%，連續兩日上調，創2月17日以來新高。