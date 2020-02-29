受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，海航集團指流動性風險有加劇趨勢，應集團請求，海南省人民政府牽頭會同相關部門成立「海南省海航集團聯合工作組」，將全面協助、全力推進海航風險處置工作。
海航集團公告指，近日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員，共同成立海南省海航集團聯合工作組。聯合工作組將全面協助、全力推進集團風險處置工作。
聯合工作組成員包括海南省發展控股有限公司董事長、海南洋浦經濟開發區管理委員會主任、中國民用航空中南地區管理局副局長、國家開發銀行信貸管理局副局長等。
今日 17:29 中國財經
受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，海航集團指流動性風險有加劇趨勢，應集團請求，海南省人民政府牽頭會同相關部門成立「海南省海航集團聯合工作組」，將全面協助、全力推進海航風險處置工作。
海航集團公告指，近日，海南省人民政府牽頭會同相關部門派出專業人員，共同成立海南省海航集團聯合工作組。聯合工作組將全面協助、全力推進集團風險處置工作。
聯合工作組成員包括海南省發展控股有限公司董事長、海南洋浦經濟開發區管理委員會主任、中國民用航空中南地區管理局副局長、國家開發銀行信貸管理局副局長等。
|下一篇：
|港今暫無新增肺炎個案 再多3人出院
|上一篇：
|大馬元首任命土團黨主席毛希丁為新首相