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澳門統計暨普查局公布，去年第四季本地生產總值(GDP)按年實質收縮8.1%，較前一季跌幅擴大，主要由於服務出口進一步下跌所致。

統計暨普查局指，外部需求持續放緩，服務出口按年下跌7.5%，當中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌9.8%及7%；貨物出口下跌6.2%。

內部需求方面，投資按年大幅收縮13.9%，私人消費及政府最終消費支出則分別增加2.7%及1.9%。

綜觀2019年全年，澳門經濟受投資及服務出口下跌拖累，自第一季起已出現負增長，全年實質收縮4.7%。內部需求表現欠佳，按年收縮4.6%，當中私人建築投資大幅減少，以致固定資本形成總額錄得20.1%按年跌幅。

另一方面，總就業人數與工作收入雖仍上升，惟經濟前景不明朗令私人消費漸趨審慎，升幅收窄至2.9%；政府最終消費支出按年上升3.9%，較前年升0.4個百分點，其中僱員報酬增加2.4%，購入貨物及服務淨值上升5.7%。

外部需求方面，縱使入境旅客人次上升，總消費卻下跌，幸運博彩毛收入的跌幅亦於第三季起擴大，導致服務出口按年下跌3.4%，其中博彩服務出口及其他旅遊服務出口分別下跌4%及5.7%；貨物出口亦下跌8.3%。

去年澳門本地生產總值為4347億元(澳門元‧下同)，人均本地生產總值為64.54萬元。此外，2019年量度整體價格變動的本地生產總值內含平減物價指數上升2.6%，第四季的升幅為2.5%。

2019年貨物及服務淨出口佔本地生產總值的比重為50.1%，按年增加0.5個百分點。內部需求所佔比重49.9%，當中投資的比重減少3.0個百分點，私人消費支出及政府最終消費支出的比重分別增加1.6及0.9個百分點。

與此同時，2019年第三季本地生產總值實質變動率向上修訂為-4.4%。