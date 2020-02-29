中國財經

新冠肺炎疫情衝擊中國經濟，2月份中國製造業採購經理指數(PMI)按月急挫14.3個百分點，至35.7%，低於預期的46，並跌穿2008年11月的38.8歷史低位，創紀錄新低。

國家統計局調查結果顯示，截至2月25日，全國採購經理調查企業中，大中型企業復工率為78.9%，其中大中型製造業企業為85.6%。

該局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，儘管疫情短期對內地企業生產經營活動造成較大衝擊，但疫情得到初步遏制，負面影響正逐步減弱，企業復工率回升較快，市場信心穩步恢復。

他又說，採購經理調查顯示，大中型企業3月底復工率將升至90.8%，其中製造業為94.7%，分別比現時上升11.9和9.1個百分點。近期針對疫情推出的減稅降費、金融服務、租金減免、穩崗就業補助，特別是支持中小微企業渡難關等一系列政策措施逐步落實，將有效紓解疫情為企業生產經營帶來的困難，進一步提振企業信心，加快企業復工復產步伐，預計3月份採購經理指數將會改善。

該局指出，2月份製造業21個行業PMI均落入收縮區間。其中，化學纖維、通用設備、專用設備、汽車等行業PMI落至30%以下；在穩產保供政策支持下，保障市民基本生活需求的農副食品加工、食品及酒飲料精製茶等行業PMI保持在42%以上，提供衛生健康與醫療保障的醫藥製造業PMI為39.7%，均高於製造業總體水平，受影響相對較小。

另外，上月新訂單指數下降幅度低於生產指數。生產指數和新訂單指數分別為27.8%和9.3%，比上月回落23.5和22.1個百分點，新訂單指數高於生產指數1.5個百分點，反映製造業需求情況相對較好。其中，農副食品加工、食品及酒飲料精製茶、醫藥等15個行業新訂單指數高於生產指數。

製造業進出口壓力加大。2月新出口訂單指數和進口指數分別為28.7%和31.9%，較上月下降20和17.1個百分點。部分調查企業反映，受疫情影響，訂單取消、延遲交貨等情況有所增加。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI普遍回落，分別為36.3%、35.5%和34.1%，按月下降14.1、14.6和14.5個百分點。

此外，2月份，非製造業商務活動指數為29.6%，按月下降24.5個百分點，表明受疫情衝擊，非製造業經濟總體回落明顯。