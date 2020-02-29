中國財經

受新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情衝擊，中國製造業活動明顯收縮。統計局公布，2月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為35.7% ，按月下降14.3個百分點，亦顯著低於預期的46。

從企業規模看，大、中、小型企業PMI分別為36.3% 、35.5% 和34.1% ，按月下降14.1、14.6和14.5個百分點。

分行業看，服務業商務活動指數為30.1%，按月回落23個百分點。從行業大類看，僅有貨幣金融服務、資本市場服務商務活動指數保持在擴張區間，業務總量繼續增長；電訊廣播電視和衛星傳輸服務、互聯網軟件信息技術服務商務活動指數雖位於收縮區間，但明顯高於服務業總體。建築業商務活動指數為26.6%，低於上月33.1個百分點。

新訂單指數為26.5%，按月下降24.1個百分點，表明非製造業市場需求回落。分行業看，服務業新訂單指數為27% ，下降23個百分點；建築業新訂單指數為23.8% ，回落30個百分點。

業務活動預期指數為40%，比上月下降19.6 個百分點，表明疫情期間非製造業企業對未來市場發展信心有所回落。分行業看，服務業業務活動預期指數為39.7% ，下降19個百分點；建築業業務活動預期指數為41.8% ，下降22.6個百分點。

從業人員指數為37.9%，比上月下降10.7 個百分點。分行業看，服務業從業人員指數為38.9% ，下降8.5個百分點；建築業從業人員指數為32.3%，下降23個百分點。

2月綜合PMI產出指數為28.9% ，比上月下降24.1 個百分點，表明中國企業生產經營活動總體放緩。