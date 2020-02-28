今日 16:22
中國財經
中國外滙佔款回升，中止連跌17個月。
人民銀行公布，1月末中央銀行口徑外滙佔款餘額為21.237萬億元(人民幣‧下同)。據此計算，當月央行口徑外滙佔款增加57.17億元。
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