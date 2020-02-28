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今日 15:26 中國財經

滬指挫3.7%失2900關 本周插5.2%

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新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，拖累A股在2月最後一個交易日，跟隨環球市場下挫。上證指數收挫3.7%，失守2900點關口。市場交投持續熾熱，兩市成交合計升7.5%至1.13萬億元(人民幣‧下同) ，連續第7日突破萬億元。

總結本周，滬指累計插159點或5.24%；本月挫96點或3.23%，連跌兩個月，累挫169點或5.57%。

上證指數今早低開2.23%，其後跌幅逐漸擴大，全日收市報2880點，挫111點或3.71%，最低見2878點，挫112點或3.77%，成交4326.58億元。

深成指更挫逾4%，全日收市報10980點，挫553點或4.8%，最低見10962點，挫571點或4.96%，成交6968.48億元。深成指2月累跌2.8%。

滬深300指數報3940點，挫144點或3.55%；創業板指數報2071點，挫125點或5.7%。

各板塊全線走跌，電子訊息股挫逾7%；有色金屬股挫逾6%；化工股挫逾5%；煤炭、金融、房地產、電力、鋼鐵股挫逾4%；水泥股挫逾3%；石油股亦挫逾2%。

內地昨日新增新型冠狀病毒確診感染病例327宗，累計確診增至7.88萬宗；新增死亡個案44宗，總累計死亡人數增加至2788名。

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