熱門：

今日 14:31 中國財經

騰訊系微醫傳聘友邦前高層負責港IPO

放大圖片

中國最大互聯網醫療初創公司之一、騰訊(00700)有份投資的微醫，據報將聘請新的首席財務官(CFO)來領導香港首次公開募股(IPO)工作。

外電引述消息人士指出，曾在友邦保險(01299)工作11年、負責中國、馬來西亞和越南等主要市場之業務的集團區域首席執行官蔡強，將在幾周內加入微醫擔任CFO，將負責上市以及潛在的IPO前融資輪的工作。

據悉，微醫已經與多家投資銀行聯繫，料將在未來幾個月中挑選承銷商。

消息又透露，微醫希望在最終上市時爭取100億美元的估值，現時着眼於在今年底或明年上市。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads