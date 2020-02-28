中國財經

中國最大互聯網醫療初創公司之一、騰訊(00700)有份投資的微醫，據報將聘請新的首席財務官(CFO)來領導香港首次公開募股(IPO)工作。

外電引述消息人士指出，曾在友邦保險(01299)工作11年、負責中國、馬來西亞和越南等主要市場之業務的集團區域首席執行官蔡強，將在幾周內加入微醫擔任CFO，將負責上市以及潛在的IPO前融資輪的工作。

據悉，微醫已經與多家投資銀行聯繫，料將在未來幾個月中挑選承銷商。

消息又透露，微醫希望在最終上市時爭取100億美元的估值，現時着眼於在今年底或明年上市。