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疫情利淡經濟 高盛摩通降標指盈利預測



基於疫情衝擊，高盛降低美股標指成分股每股盈利總值預測5.2%，至165美元，明年降4.4%；摩通由180美元降至174美元。芝加哥聯儲總裁埃文斯認為，聯儲局因應疫情減息仍言之尚早。歐洲央行行長拉加德稱，暫未見疫情對經濟造成長遠損害。

譚德塞:疫情已到決定性時刻



世衞總幹事譚德塞稱，新冠肺炎疫情已到決定性時刻，有發展成大流行的可能。

道指收市瀉近1200點 墜技術調整區



多國出現新冠肺炎爆發，美國亦恐淪陷，市場恐慌情緒升溫，美股道指周四曾插水1204點，失守26000關，收市仍挫1190點或4.42%，單日點數跌幅為歷來最大；中段曾收窄至跌182點。微軟急挫逾7%，蘋果和英特爾都跳水超過6%。標指下滑4.42%，挫穿200天移動平均線，並且與道指同樣只用6個交易日，便由高位累計回落超過10%，技術上齊墜調整區。納指跌4.61%，同樣進入調整區，AMD和Nvidia分別挫逾7%和5%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國商務部去年第四季GDP二次修訂後按年增2.1%，全年增2.3%，是3年來最小。1月耐用品訂單跌0.2%，勝預期。

￭ Facebook因疫情取消5月應用軟件設計者年會(F8)。微軟退出下月三藩市遊戲開發商年會。

￭ 美國10年期債息首次失守1.25厘，創1.2392厘紀錄低位。

￭ 美滙指數尾段跌0.54%，報98.46，創兩周最低。歐羅兌美元升1.08%，日圓也漲0.64%。

￭ 比特幣盤中曾升2.16%，報8977美元。

￭ 紐約期金曾漲1.18%，高見1662.5美元，收市倒跌0.04%，至每盎斯1642.5美元。

￭ 紐約期油曾瀉近6%，每桶低見45.88美元，收市仍跌3.4%；布蘭特期油跌2.3%。

￭ 加拿大多倫多證交所主板及兩個創業板因技術故障暫停買賣，或因沽盤頻繁。

￭ 截至當地周四中午，意大利確診新冠肺炎個案增至528宗，14人死。伊朗確診增至245宗，26死，當局禁止中國公民入境。日本截至當地周四下午6時，包括「鑽石公主號」郵輪上確診的705名，共確診912宗。

￭ 英國、法國、德國股市跌幅皆逾3%，旅遊休閒股瀉半成。

赫斯基上季虧損136億 營運現金流入遜估計



長和(00001)旗下加拿大赫斯基能源公布，截至去年底第四季，按年轉虧23.4億加元(約136.46億港元)，主要由於稅後撥備23億加元。

富豪酒店裁減旗下部分酒店員工



富豪酒店集團宣布裁減旗下酒店部分員工。市傳世紀城市(00355)及富豪國際(00078)在港經營10間中高檔酒店裁員最少200人。另外，海洋公園行政級人員3月1日起減薪三分之一，其他長短期合約全職員工，每月放無薪假4天至8天。

本地焦點簡訊

￭ 夜市3月期指收報26422點，較昨日恒指收市低水357點。

￭ ADR港股比例指數報26258點，較港低520點。

￭ 衞生防護中心：周四新增兩宗新冠肺炎確診個案，累計確診93宗。在日本的「鑽石公主號」郵輪，日前確診兩名港人，病例累計72人。

￭ 聯想集團(00992)否認沽空機構對其財務報表的指控。

￭ 首創置業(02868)擬境內銀行間市場發債不逾50億人民幣。

￭ 高銀金融(00530)中期虧損4.78億元，不派中期息。

￭ 大唐環境(01272)料去年稅前利潤按年減少約60%至70%。

￭ 珠海控股(00908)料全年盈利按年減少逾50%。

￭ 香港教育國際(01082)半年虧損收窄至3532.1萬元，不派中期息。

￭ 中生製藥(01177)附屬開發的哮喘藥獲註冊批件。

￭ 昊海生物科技(06826)業績快報：全年淨利潤跌10.56%。