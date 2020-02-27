中國財經

中國商務部外資司司長宗長青表示，外資企業在復工復產過程中遇到的突出問題將很快逐步得到解決，從長遠和總體上看，新型冠狀病毒疫情對供應鏈、產業鏈的影響是階段性的、短期的。中國的重要地位不會因為疫情影響而改變，當前也並沒有出現供應鏈、產業鏈因疫情影響向國外大規模轉移的現象。

商務部外貿司司長李興乾在同一發布會上表示，中國是很多跨國公司全球供應鏈重要環節。疫情對外貿領域供應鏈的影響，主要發生在生產配套層面，產品集成遇到暫時困難。這種影響是局部的、有限的，也是完全可控的。

李興乾又指出，面向7000多家外貿企業調查表明，九成以上企業存在出運和收滙被迫推遲的情況，面臨較大的買方取消訂單、拒收拒付風險，亟須出口信用保險支持。

宗長青稱，下一步在做好疫情防控前提下，進一步加強對外資企業的服務和支持；加強分類指導、精準幫扶，優先保障在全球供應鏈中有重要影響的外資龍頭企業和配套企業復工復產，協調推動汽車、電子等領域外資企業和上下游企業同步復工。

他表示，大多數跨國公司投資中國的信心和戰略沒有改變，仍然看好中國市場長期發展前景，有些正在繼續加大對華投資。商務部出台多份政策文件，目前這些措施已經開始收到成效。如上海市加大對重點外資企業支持力度，840家重點外資企業監測顯示，截至2月25日，復工率已經超過99%。

李興乾稱，商務部將持續跟蹤政策實施效果，及時收集外貿企業反饋訊息和困難需求，更有針對性地加強政策研究，適時出台進一步幫扶措施。

市場運行司副司長王斌表示，總體來看，中國生活必需品產能庫存穩步增長，復工復產逐步向好，市場供應充足，價格總體平穩，沒有必要擔心後期商品出現較大短缺。

此外，各類企業有序復工復產，糧食應急加工能力復產率已超過70%，肉類、奶類及食品加工等民生產品企業復工復產加快推進。商貿流通企業復工率不斷上升，大型連鎖超市開業率達95%，品牌連鎖便利店開業率80%左右；電商平台快遞企業復工率進一步提升。