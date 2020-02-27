A股午後維持升幅，深成指升逾1%，創業板更漲逾2%。
上證指數現報3005點，升17點或0.58%，成交2675.07億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11670點，漲172點或1.5%，成交4445.6億元。
滬深300指數報4106點，升33點或0.83%；創業板指數報2230點，漲50點或2.3%。
各板塊幾乎全線呈強，水泥股漲逾3%；鋼鐵股漲逾1%；煤炭、化工、電力、有色金屬、金融、房地產股靠穩；半新股、石油股則偏軟。
今日 13:17 中國財經
A股午後維持升幅，深成指升逾1%，創業板更漲逾2%。
上證指數現報3005點，升17點或0.58%，成交2675.07億元(人民幣‧下同)。
深成指現報11670點，漲172點或1.5%，成交4445.6億元。
滬深300指數報4106點，升33點或0.83%；創業板指數報2230點，漲50點或2.3%。
各板塊幾乎全線呈強，水泥股漲逾3%；鋼鐵股漲逾1%；煤炭、化工、電力、有色金屬、金融、房地產股靠穩；半新股、石油股則偏軟。
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